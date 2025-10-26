انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالحج.
ويشترط للتسجيل أن يكون المتقدم (الأصيل) من مواليد 31/12/1980 أو ما دون، وأن يكون لم يسبق له أداء فريضة الحج. كما يتعين على المتقدم تقديم شهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من مجموعة من الأمراض التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي:
فشل أحد الأعضاء الرئيسة (مثل القلب، الرئتين، الكبد أو الكليتين)، الأمراض العصبية أو النفسية التي تؤثر على الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل عالي المخاطر في جميع مراحله، مرض السرطان النشط الذي يتطلب علاجا كيميائيا أو بيولوجيا أو إشعاعيا، الأمراض المعدية النشطة التي قد تؤثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).
