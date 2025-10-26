الأحد 2025-10-26 10:54 ص
 

انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء اليوم

مئات الحجاج في محيط الكعبة المشرفة
مئات الحجاج في محيط الكعبة المشرفة
 
الوكيل الإخباري-   ينتهي التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن عند الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.اضافة اعلان


وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء التسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالحج.

ويشترط للتسجيل أن يكون المتقدم (الأصيل) من مواليد 31/12/1980 أو ما دون، وأن يكون لم يسبق له أداء فريضة الحج. كما يتعين على المتقدم تقديم شهادة من وزارة الصحة تثبت خلوه من مجموعة من الأمراض التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي:

فشل أحد الأعضاء الرئيسة (مثل القلب، الرئتين، الكبد أو الكليتين)، الأمراض العصبية أو النفسية التي تؤثر على الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل عالي المخاطر في جميع مراحله، مرض السرطان النشط الذي يتطلب علاجا كيميائيا أو بيولوجيا أو إشعاعيا، الأمراض المعدية النشطة التي قد تؤثر على الصحة العامة، مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).
 
 
