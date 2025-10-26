بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية تبلغ 119.0 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2025

08:30 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751342 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 119.0 مليون دينار. اضافة اعلان





وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبد الاله الخطيب، في تعليقه على هذه النتائج، أنها تثبت قوة المركز المالي للبنك واستدامة أداءه المالي القوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعكس حصافة البنك في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. وأكد أن البنك يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى تعزيز الربحية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال.



ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي، عمار الصفدي، أن الأداء القوي خلال الفترة يعكس نجاح البنك في تنفيذ خططه التطويرية وتوسيع قاعدة عملائه عبر الخدمات الرقمية والمنتجات المبتكرة ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع التحديات الاقتصادية في الإقليم.

وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تتبع نهجاً متوازناً في إدارة المخاطر يهدف الى تحقيق أرباح مستدامة مع المحافظة على جودة الموجودات ومتانة المركز المالي. وأضاف ان البنك يحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء، مؤكدا ان هذا النهج يشكل جزءاً اساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق نتائج قوية ومستدامة على المدى الطويل.



واستعرض الصفدي أبرز المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال الفترة موضحاً نمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 4% لتصل الى 4.7 مليار دينار، وارتفاع ودائع العملاء لتصل الى 6.0 مليار دينار. كما أشار الصفدي الى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7% وهي اعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.



وأكد الصفدي التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء.



وأضاف الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته في التحول الرقمي وتعزيز الأداء الايجابي وتطوير الكوادر البشرية، بما يعزز قدرته التنافسية ويكرّس مكانته الراسخة كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المحلي والإقليمي.



