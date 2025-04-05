230 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في السلط ضمن موازنة 2025

الوكيل الإخباري- سلّم رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، اليوم السبت، مستندات التزام مالي بقيمة 230 ألف دينار إلى بلدية السلط الكبرى، لتمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي ستُنفذ في مدينة السلط ضمن موازنة عام 2025.

اضافة اعلان



وأكد العواملة أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مجلس المحافظة طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تحسين واقع المدينة وتعزيز دورها كمركز ثقافي واجتماعي متميز، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق الثقافية والترفيهية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.