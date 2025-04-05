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230 ألف دينار لدعم مشاريع تنموية في السلط ضمن موازنة 2025

محافظة البلقاء - أرشيفية
البلقاء
 
السبت، 05-04-2025 02:28 م

الوكيل الإخباري-    سلّم رئيس مجلس محافظة البلقاء، إبراهيم العواملة، اليوم السبت، مستندات التزام مالي بقيمة 230 ألف دينار إلى بلدية السلط الكبرى، لتمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية التي ستُنفذ في مدينة السلط ضمن موازنة عام 2025.

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وأكد العواملة أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مجلس المحافظة طويلة الأمد، والتي تهدف إلى تحسين واقع المدينة وتعزيز دورها كمركز ثقافي واجتماعي متميز، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق الثقافية والترفيهية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.


من جانبه، شدد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، على التزام البلدية الكامل بتنفيذ هذه المشاريع، مشيرًا إلى أنها ستُحدث فرقًا ملموسًا في مستوى الخدمات المقدّمة والبنية التحتية للمدينة، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها وفقًا للمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة.

 
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