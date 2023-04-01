الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 09:21 م

أبو حسان: تمكين المرأة سياسيًا في مقدمة أولويات الأردن

112022314520611239049


الوكيل الاخباري -  قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، إن تمكين المرأة الأردنية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة وفي الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية يعدّ في مقدمة أولويات الأردن.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الولايات المتحدة باحتفال ملتقى النساء العالمي، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه، في عام 1974، حيثُ عدد فروعه 42 دولة، ويضم أكثر من 8 آلاف سيدة قيادية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأستراليا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202218115137798341861

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

3202330201153525414177

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

الدفاع المدني 2

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

3202314205219116296582

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

3202330133315678169953

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

420231038311691768

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

أخبار متعلقة
642438872a36f

طرح عطاء لتركيب كاميرات مراقبة في حافلات مديرية التسول لمنع أي تجاوزات

WhatsApp Image 2023-03-26 at 1.21.23 PM

الزّهير بيوم التقييس العربيّ: المواصفات تسعى لبناء اقتصاد وطنيّ مستدام

WhatsApp Image 2023-03-21 at 3.08.29 PM

المعايطة: التعديلات الدستورية دفعت مسيرة الإصلاح السياسي للأمام

file (1)

التنمية تؤجل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

63172bd059d39

بني مصطفى: الجمعيات الخيرية شريك أساسي لعمل وزارة التنمية الاجتماعية

320231820125963690625

هيئة إدارية جديدة للاتحاد النسائي بالمفرق