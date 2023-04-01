أبو حسان: تمكين المرأة سياسيًا في مقدمة أولويات الأردن

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، إن تمكين المرأة الأردنية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة وفي الأحزاب السياسية والانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية يعدّ في مقدمة أولويات الأردن.



جاء ذلك خلال مشاركتها في الولايات المتحدة باحتفال ملتقى النساء العالمي، بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه، في عام 1974، حيثُ عدد فروعه 42 دولة، ويضم أكثر من 8 آلاف سيدة قيادية من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وأستراليا.

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