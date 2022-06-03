أمين عمّان يفتتح سوق جارا للحرف والمنتجات المتنوعة

الوكيل الإخباري - افتتح أمين عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، اليوم الجمعة، سوق (جارا) لموسمه الـ16 للعام الحالي، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمّان القديم (جارا) بالتعاون مع أمانة عمّان.



وجال الشواربة، يرافقه رئيس الجمعية زيد القسوس وعدد من المهتمين والمدعوّين على أجنحة السوق، الذي اشتمل على حرف تقليدية وشعبية ومصنوعات خشبية وتقليدية وفن الفسيفساء وحياكة البسط والصوف الطبيعي بالطريقة اليدوية وأعمال الصنارة والتطريز والرسم على الخشب وعرض الأدوات النحاسية والخشبية القديمة التراثية، إضافة إلى عرض لعدد من المأكولات والأزياء الشعبية الأردنية.



ويأتي هذا السوق استمرارا لدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد التي تعنى بمساعدة الأشخاص وربات البيوت العاملات وتوفير فرص عرض منتجاتهم اليدوية والحرفية المتنوعة، ما يسهم في إتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني بالنهوض بمنتجاتها المصنعة أردنيا مما ينعكس على دعم الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان



يشار إلى أن معرض جارا يستمر حتى الـ2 من أيلول المقبل خلال أيام الجمعة، بهدف دعم ومساندة الجمعيات الخيرية والحرفيين والفنانين ليقدموا إنتاجهم.

ويشارك في السوق أكثر من 127 مؤسسة وجمعية ومركزا، وأفراد بمنتجاتهم المختلفة.