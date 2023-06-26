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اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

الإثنين، 26-06-2023 02:39 م

اتحاد الجامعات العربية يبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعات العربية والصينية

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الوكيل الإخباري- بحث أمين عام اتحاد الجامعة العربية الدكتور عمرو عزت سلامة والوفد المرافق له خلال زيارته لجامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين الاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي .

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وناقش الطرفان خلال اللقاء الذي حضره عن الجانب الصيني أمين عام الرابطة الصينية لمؤسسات التعليم العالي الدكتور شن واين شين ورئيسي جامعتي فودان وشنغهاي الصينيتين وعن جانب اتحاد الجامعات الأمين المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي والمستشار الأول للاتحاد الدكتور وليد سلامة ومديرة الإدارة العامة في الاتحاد لينا البيطار سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين .
ودعا الدكتور سلامة خلال اللقاء وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاثنين الى العمل على تعزيز العلاقات الأكاديمية والعلمية بين الجامعات العربية والصينية مما ينعكس ايجابا على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية .


واكد سلامة أن النظام التعليمي الصيني يمتلك خبرة غنية في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والطب، والتكنولوجيا. يمكن للجامعات العربية الاستفادة من هذه الخبرات من خلال توقيع اتفاقيات تعاون، وتبادل الطلاب والأساتذة، والتعاون في الأبحاث العلمية.

 




 

 


 

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