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الأحد، 05-05-2024 03:46 م

انطلاق ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني في أربيل

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الوكيل الاخباري- انطلق اليوم الأحد، ملتقى التعليم العالي الأردني الكردستاني 2024 بعنوان "رسم المستقبل عبر التنمية المستدامة "، والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكردستانية، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، في مدينة أربيل.

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وقال رئيس الحكومة في إقليم كردستان العراق مسرور بارازاني، خلال رعايته للملتقى: "لا يمكن بلوغ مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة إنسانيا وماديا دون وجود بيئة آمنة ومستقرة وإدارة ذكية وعلمية ومبتكرة تواكب التطور وتستشرف المستقبل".


وأضاف "أنه من دواعي السعادة أن تربطنا علاقات وديّة وطويلة الأمد مع الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وقف دوما إلى جانب إقليم كردستان ودعمه في مختلف المراحل.


وأشار بارازاني إلى أن الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والأكاديمية والنهوض بها من أهم أولويات العمل، ونسعى لجعل الجامعات والمراكز الأكاديمية تواكب التطور العصري المتسارع، ما يسهم في ازدهار البنية التحتية الاقتصادية.


وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، إن الأردن يؤمن بالشراكات الفاعلة مع الجامعات الأخرى، كونها الضمانة الأهم للتحول من جامعات محلية إلى جامعات دولية متقدمة وقادرة.


وأضاف أن قطاع التعليم العالي شهد خلال الـ25 عاما الأخيرة منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، تطورا كبيرا يعكس اهتمام القيادة الهاشمية بهذا القطاع المهم الذي يرفد جميع قطاعات الدولة بالكفاءات المدربة والقادرة على بناء الأردن الحديث.


وأكد الدبعي استعداد الجامعات الأردنية لمنح طلبة إقليم كردستان العراق الذين سيلتحقون بالجامعات الأردنية ميزات مقنعة وجريئة ضمن اتفاقيات يتوافق عليها، آملاً أن يكون الأردن وجامعاته هي وجهة تمنحها حكومة كردستان الأولوية للبعثات الخارجية.

 




 

 


 

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