اتفاقية بتوفير تمويل إضافي بنصف مليون دينار للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري-

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بلغت قيمة مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام الحالي، نحو 6 ملايين دينار، وفق وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء.وقالت الوزارة، إنه تم العمل خلال النصف الأول من العام الحالي، على إعداد تحضيرات لتوقيع اتفاقية لتوفير تمويل إضافي بقيمة نصف مليون دينار لمؤسسة المتقاعدين العسكريين لمبادرة الصندوق الدوار للمتقاعدين، لتصبح القيمة الإجمالية للصندوق 3.5 مليون دينار.وأضافت أن الهدف من الاتفاقية توفير مزيد من القروض الحسنة لمنتسبي المؤسسة من المتقاعدين لإقامة مشروعات انتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة بتوفير فرص العمل في جميع المحافظات.ولفتت النظر إلى أنه يجري حاليا بالتعاون مع الشركاء التحضير لمبادرتي الحديقة البيئية، في إطار تأهيل منطقة تلال الفوسفات، ومبادرة "الحد من غرق الأطفال" في قناة الملك عبدالله، وذلك من خلال إنشاء برك سباحة نموذجية في لواءي الأغوار الشمالية ودير علا، إضافة إلى تنفيذ مشروع "حديقة الحسن بن طلال للعلوم" في لواء الشوبك/ بمعان.وأشارت إلى أن برنامج إرادة قام بإجراء 650 دراسة جدوى اقتصادية، أسهمت بتأسيس 320 مشروعا بناء على تلك الدراسات، وإنشاء منصتي تدريب وتسويق إلكتروني لتسويق مختلف منتجات المجتمعات المحلية، وادخال إجراءات مبادئ الجودة على مشروعات إرادة.