سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر التحديث الجديد من Galaxy AI باللغة العربية في الأردن

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن توافر التحديث الجديد باللغة العربية على جميع الأجهزة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في الأردن، وذلك ابتداءً من 26 نيسان الجاري.

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ومع هذا التحديث الذي حرصت الشركة على إتاحته في المملكة نظراً لللاهتمام الكبير باللغة العربية فيها من قبل الغالبية في الحياة والعمل باعتبارها اللغة الرسمية والأم للناس، فإنه سيكون بإمكان الزبائن الاستفادة بكل سهولة من ميزة الترجمة المباشرة من وإلى اللغة العربية، إلى جانب الاستفادة من المزيد من اللغات المتداولة عالمياً والتي ينطوي التحديث عليها، وذلك ضمن Galaxy AI؛ مثل الإندونيسية، والروسية، والإنجليزية الأسترالية، والكانتونية، والفرنسية الكندية، بما مجموعه إلى 16 لغة.



وكانت الشركة الأم، سامسونج، قد عملت على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة ليشمل المزيد من مستخدمي Galaxy على مستوى العالم، مع عزم على تقديم أربع لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام، تشمل: الرومانية، والتركية، والهولندية، والسويدية، بالإضافة إلى اللغة الصينية التقليدية، والبرتغالية الأوروبية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، أكد مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي بأن هذه الخطوة تعبر عن التزام الشركة بتحقيق رؤية الشركة الأم الرامية لتعزيز انتشار الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة وتسهيل الوصول إليه للجميع، كما تشير لمدى الحرص عل رفد السوق المحلية بما يناسبها ويلبي متطلباتها من ابتكارات علامة سامسونج، خاصة خاصة تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تزايداً في التوجه نحو من المستخدمين الأردنيين الذين يعتبر غالبيتهم من الشباب.



تفاصيل مزايا Galaxy AI

الترجمة المباشرة Live Translate؛ تسهّل هذه الخدمة الترجمة الصوتية والنصية السلسة وثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية، مما يبسط المهام مثل ترتيب الحجوزات أثناء الرحلات أو التحدث مع الآخرين بلغتهم الأم.



المترجم الفوريInterpreter؛ تتيح هذه الميزة الترجمة الفورية للمحادثات المباشرة من خلال شاشة عرض مقسمة سهلة الاستخدام، مما يتيح للأفراد الذين يواجهون بعضهم البعض عرض وقراءة الترجمات النصية لبعضهم البعض.



مساعدة الدردشة Chat Assist؛ تساعد هذه الميّزة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.



مساعدة الملاحظات Note Assist؛ تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء صفحات الغلاف، مما يعزز من الإنتاجيّة.



مساعدة النسخ Transcript Assist؛ تستخدم هذه الميّزة الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها.



مساعدة التصفّح Browsing Assist؛ تعمل هذه الميّزة على مساعدة الأفراد في مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية أو صفحات الويب.



ويشار إلى أنه لن يكون على المستخدمين للاستفادة من التحديث سوى تنزيل اللغة العربية وحزم اللغات واللهجات الجديدة المدعومة عبر إعدادات التطبيق