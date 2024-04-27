الحكومة: غرامات من 100-500 دينار على هؤلاء اعتبارا من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للمكلفين الملزمين بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية الماضية 2023.

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وأكدت الدائرة أن التأخر في تقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف الملزم لغرامة تتراوح بين 100 - 500 دينار، كما أن التأخر في دفع المبالغ المترتبة على المكلف بما فيها المعلنة في الإقرار الضريبي عن الموعد القانوني سـيرتب غرامة بواقع 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.



ودعت المكلفين إلى "تقديم إقراراتهم خلال الأيام المتبقية من شهر نيسان الحالي وعدم تأخير تسليم الإقرارات إلى نهاية الشهر، كما تطلب من المكلفين تعبئة إقراراتهم بالمعلومات والأرقام الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي خلال العام 2023".



وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الاقرارات يتم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني على مدار 24 ساعة وخلال أيام العطل.