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السبت، 27-04-2024 03:58 م

ليفربول في طريقه لبيع صلاح

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الوكيل الإخباري - تنبأ تيم شيروود، لاعب ومدرب توتنهام هوتسبير الأسبق، بقرب نهاية رحلة المهاجم المصري محمد صلاح داخل نادي ليفربول.

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وعاد الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز، إلى استبعاد صلاح من تشكيل الفريق الأساسي أمام وست هام يونايتد، اليوم السبت، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال ظهوره عبر شبكة "سكاي سبورتس"، علق شيروود على جلوس صلاح على مقاعد البدلاء: "أظن أنها بداية النهاية".

وأضاف شيروود: "أعتقد أن ليفربول في طريقه لبيع مو صلاح بنهاية الموسم".

ويرى بطل البريميرليج الأسبق مع بلاكبيرن روفرز، أن النادي الإنجليزي سيسعى لإنعاش خزائنه بأموال بيع صلاح لأحد الأندية الراغبة في ضمه.

وهناك احتمالية لرحيل صلاح عن ملعب أنفيلد بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

ورفض ليفربول التخلي عن صلاح الصيف الماضي لصالح نادي اتحاد جدة، رغم تلقيه عرضا ضخما لا يقل عن 150 مليون يورو.

 

ملاعب 

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