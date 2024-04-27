السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

يديعوت أحرونوت: بن غفير طلب قتل بعض المعتقلين بمجمع الشفاء

المراكز الشبابية بإربد تنظم أنشطة متنوعة

"المركزية للتجارة والمركبات" تزوّد أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ"

الحنيفات يؤكد أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري التعاوني لدول آسيا بالاردن

الفايز يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي

بلدية إربد تنفذ صيانة لألعاب حدائق الملك عبدالله الثاني

جلسة نقاشية عن دور صندوق استثمار أموال الضمان في التنمية الاقتصادية

مستعمرون يهاجمون مزارعين غرب بيت لحم

الأشغال تنهي أعمال فتح وتعبيد طريق كثربا-الأغوار

الكرملين يعلق على محاولات إزاحة روسيا من أسواق الطاقة

السبت، 27-04-2024 03:47 م

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 4 - 2024 والقنوات الناقلة

4202427144230632768604 (1)


الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم السبت 27 - 4 - 2024 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة وست هام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 
وست هام X ليفربول – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 

فولهام  X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

مانشستر يونايتد X بيرنلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
  
نيوكاسل يونايتد X شيفيلد يونايتد – 6 مساء عصرا على قناة beIN Sports HD 2 

وولفرهامبتون X لوتون تاون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

إيفرتون X برينتفورد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

أستون فيلا  X تشيلسي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
لاس بالماس X جيرونا – الساعة 4 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3    

ألميريا X خيتافي – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3  


ديبورتيفو ألافيس X سيلتا فيجو – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
ليتشي X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
   
يوفنتوس X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

لاتسيو X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

اضافة اعلان


مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة   
بايرن ميونخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5   

لايبزيج X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا  

فرايبورج X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا
 
أوجسبورج X فيردر بريمن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3   

باير ليفركوزن X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة   
باريس سان جيرمان X لوهافر – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
الرائد X الاتفاق – الساعة 7 مساء على قناة SSC HD 

الأخدود X أبها – الساعة 7 مساء على قناة 2 SSC HD    

الخليج X النصر – الساعة 10 مساء على قناة SSC HD 

 

ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202427154742704708647 (1)

ليفربول في طريقه لبيع صلاح

4202427153542369580950 (1)

رسميا.. ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

420242710350580069479

مانشستر سيتي يهنئ الأهلي والترجي ببلوغهما نهائي دوري أبطال إفريقيا

420242710434228748883

سلوت يقترب من تدريب ليفربول الموسم المقبل

42024279230531349977

غولر يقود ريال مدريد للفوز على سوسييداد

42024279413796518295

ليفربول يحسم ملف خليفة كلوب

أخبار متعلقة
420242710434228748883

سلوت يقترب من تدريب ليفربول الموسم المقبل

42024279413796518295

ليفربول يحسم ملف خليفة كلوب

420242513580497283647

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

420242593730690572969

محمد صلاح ينهار بعد الإصابة

42024238135533604619

إنتر يحسم الديربي ويتوج بالاسكوديتو

420241682615491635267

رد فعل صلاح بعد سقوط ليفربول المفاجئ أمام كريستال بالاس