المراكز الشبابية بإربد تنظم أنشطة متنوعة

الوكيل الاخباري - نظمت مراكز الشباب في محافظة إربد أنشطة شبابية متنوعة، إذ نظم مركز شباب الرمثا محاضرة بعنوان "الدستور الأردني.. دراسة في البُنية والعنوان"، بحضور 20 مشاركا ضمن الفئة العمرية 12 - 14 عاما.

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وقالت المحاضرة المحامية هبة الشبول، إن الدستور وثيقة قانونية أساسية تحدد نظام الحكم والناظمة لحقوق المواطن .

كما نظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج، دورة في اللغة الإنجليزية، بمشاركة 20 شابة من المركز ضمن الفئة العمرية 12-15 عاما، استمرت 3 أيام .