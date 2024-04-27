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"المركزية للتجارة والمركبات" تزوّد أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ"

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السبت، 27-04-2024 05:13 م

"المركزية للتجارة والمركبات" تزوّد أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ"

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الوكيل الاخباري - خلال فعالية أقامتها يوم السبت 27 نيسان الجاري بحضور معالي أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، زودت "الشركة المركزية للتجارة والمركبات" أمانة عمّان الكبرى بـ 48 حافلة من نوع "كينغ لونغ King Long"؛ بصفتها الوكيل الحصري لهذه الحافلات في الأردن، وذلك بعد فوزها بالعطاء الذي طرحته الأمانة مؤخرًا لتوريد حافلات لتشغيل خط عمّان – الزرقاء كجزء من مشروع الباص سريع التردد .

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بدأت "المركزية" بالعمل على تجهيز مركز صيانة متخصص بحافلات "كينغ لونغ"، لضمان تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع وتقديم كل الدعم اللازم لهذا المشروع الوطني ،  كما قامت المركزية بارسال مجموعة من مهندسيها المتخصصين إلى مصانع كنغ لونغ في الصين لاكسابهم مهارات اضافية واطلاعهم على احدث الوسائل والمستجدات المتعلقة بصيانة هذه الحافلات. 

 

تمتاز حافلات (كنغ لونغ ) بالموثوقية والاعتمادية كما أنها تضم مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة العالمية لضمان سلامة الركاب ، بالاضافة الى مظهرها الانيق وتصميمها المتميز والذي يوفر للركاب أقصى درجات الراحة والامان أثناء تنقلهم .

 


 




 

 


 

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