السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بعد الجامعات الأميركية.. احتجاجات في جامعات وعواصم أوروبية تنديدا بالعدوان على قطاع عزة

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السبت، 27-04-2024 09:54 ص

مشهد ولا في الأفلام.. كاميرا من سيارة التقطت إعصارا مرعبا في أمريكا

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الوكيل الإخباري - فيما لفت الأعاصير ولايتين في أميركا خلال الساعات الماضية، وسط تحذيرات للسكان، التقطت كاميرا أحد الركاب مشهدا مذهلا.

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فقد صور قائد شاحنة بولاية نبراسكا، إعصارا ضخماً وهو يتنقل قبالته، مقترباً من السيارات.

 

أتى ذلك، فيما أحدثت أعاصير قمعية "تورنادو" دمارا كبيرا في الغرب الأوسط للبلاد، أمس الجمعة، ما تسبب في انهيار مبنى كان بداخله عشرات الأشخاص وتدمير وإتلاف مئات المنازل، العديد منها حول أوماها بولاية نبراسكا الأميركية.

 

 

 

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