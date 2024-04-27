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السبت، 27-04-2024 06:21 م

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع عدم الاستقرار الجوي

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الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم السبت للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، وأكدت الجاهزية للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي .

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ودعا الناطق الإعلامي للأمانة ناصر الرحامنة، المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و117180)، وإلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة .

 

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