الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الأرصاد تكشف عن المناطق الأعلى تسجيلاً للهطولات المطرية في المنخفض الأخير

الأحد، 20-02-2022 04:23 م

اختتام المستوى الأول من برنامج مهارات التواصل بلغة الإشارة

f14fd2e08864c3289604d8ae629dfb28


الوكيل الإخباري - اختتم مكتب ارتباط المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك، اليوم الأحد، المستوى الأول من البرنامج التدريبي "مهارات التواصل بلغة الإشارة".

اضافة اعلان


واستهدف البرنامج 21 مشاركًا ومشاركة من المترجمين غير الحاصلين على شهادة مترجم معتمد من العاملين على الترجمة الإشارية للطلبة الصم في جامعة مؤتة.


كما استهدف البرنامج الذي قام نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور علي الضمور، بتخريج المشاركين فيه، الطلبة الصم الملتحقين في الجامعة بهدف تطوير مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة، وعددا من أبناء الأشخاص الصم من حملة الشهادات الجامعية الراغبين باكتساب مهارات التواصل بلغة الإشارة، اضافة إلى عدد من المترجمين والطلبة الصم في مؤسسات التعليم العالي في محافظتي الكرك والطفيلة.


ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المتدربين بطرق التواصل الفعال بلغة الإشارة مع الأشخاص الصم، إلى جانب تأهيل المترجمين المعتمدين لدى الجامعة للالتحاق بامتحان الحصول على شهادة مترجم معتمد، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز حقوق الاشخاص الصم في التواصل الفعّال من خلال ايجاد مترجمين ذوي كفاءة عالية في مجال الترجمة الاشارية وتطوير مهارات التواصل بلغة الإشارة بين الطلبة الصم.


ويأتي البرنامج التدريبي إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى وجامعة مؤتة بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الدعم الفني والمعرفي اللازم لتضمين التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المساقات المطروحة من قبل الجامعة، إضافة إلى تقديم لغة الإشارة للطلبة الصم، والتدريب على كيفية توفير المساقات بالأشكال الميسرة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، وذلك في إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم العالي لتصبح ريادية في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_1

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

69819_9_1645368810

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

M63A0712

الصحة تدرس إنشاء مستشفى في جنوب غرب عمّان

2202216175953740541611

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

220221220225723386062

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

220221612236674846727

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

أخبار متعلقة
الامير-مرعد-بن-رعد

الأردن يستضيف القمة العالمية حول ذوي الاحتياجات الخاصة 2025

1645097375660

اتفاقية بين الأعلى لذوي الإعاقة ومعهد العناية بصحة الأسرة

j1

اليرموك تستحدث برنامجي دبلوم تدريبي

andkapay222222

مطالبة بتجريم "تعقيم" الأشخاص ذوي الإعاقة قسرا

image

إعادة تشكيل مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - أسماء

0L5A2494

ذبحتونا ترد على استثناء "البرنامج الدولي" من تأجيل الفصل