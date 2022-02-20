اختتام المستوى الأول من برنامج مهارات التواصل بلغة الإشارة

الوكيل الإخباري - اختتم مكتب ارتباط المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الكرك، اليوم الأحد، المستوى الأول من البرنامج التدريبي "مهارات التواصل بلغة الإشارة".

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واستهدف البرنامج 21 مشاركًا ومشاركة من المترجمين غير الحاصلين على شهادة مترجم معتمد من العاملين على الترجمة الإشارية للطلبة الصم في جامعة مؤتة.



كما استهدف البرنامج الذي قام نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور علي الضمور، بتخريج المشاركين فيه، الطلبة الصم الملتحقين في الجامعة بهدف تطوير مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة، وعددا من أبناء الأشخاص الصم من حملة الشهادات الجامعية الراغبين باكتساب مهارات التواصل بلغة الإشارة، اضافة إلى عدد من المترجمين والطلبة الصم في مؤسسات التعليم العالي في محافظتي الكرك والطفيلة.



ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المتدربين بطرق التواصل الفعال بلغة الإشارة مع الأشخاص الصم، إلى جانب تأهيل المترجمين المعتمدين لدى الجامعة للالتحاق بامتحان الحصول على شهادة مترجم معتمد، وذلك في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز حقوق الاشخاص الصم في التواصل الفعّال من خلال ايجاد مترجمين ذوي كفاءة عالية في مجال الترجمة الاشارية وتطوير مهارات التواصل بلغة الإشارة بين الطلبة الصم.



ويأتي البرنامج التدريبي إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى وجامعة مؤتة بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الدعم الفني والمعرفي اللازم لتضمين التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المساقات المطروحة من قبل الجامعة، إضافة إلى تقديم لغة الإشارة للطلبة الصم، والتدريب على كيفية توفير المساقات بالأشكال الميسرة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، وذلك في إطار مشروع تطوير مؤسسات التعليم العالي لتصبح ريادية في مجال توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة.