اختتام دورة التثقيف الصحي للممرضين حول مكافحة مرض السرطان

الوكيل الاخباري - احتفل المجلس التمريضي الأردني بالتعاون مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، اليوم الاثنين، بتخريج 24 ممرضا وممرضة، وذلك ضمن دورة "تعزيز دور التثقيف الصحي لدى الممرضين في مجال مكافحة مرض السرطان".



وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، خلال حفل التخريج، إن الدورة هدفت إلى توسيع نطاق أنشطة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، والتركيز على التوعية والتثقيف الصحي، بما ينعكس على تعزيز قدرات الممرضين والقابلات حول السرطان بشكل عام، وسرطان الثدي بشكل خاص، وأعراضه، وعوامل خطورته وكيفية الكشف المبكر عنه.

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