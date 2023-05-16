اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز التدريب والتطوير التابع لمجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية، اليوم الثلاثاء، فعاليات التمرين الأردني العماني المشترك "نمر 14".



وشارك في فعاليات التمرين من الجانب الأردني الوحدة الخاصة/71 ومن الجانب العُماني الشقيق قوة السلطان الخاصة/75، بحضور قائد القوة الخاصة اللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب، ومساعد قائد مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية المقدم مرزوق الجبور.



واشتمل التمرين على اقتحام مبنى ورماية قناصين ونزول بالطائرة العامودية، ورماية ميدان مفتوح، واستخدام الكلاب البوليسية، وأظهر المشاركون في التمرين دقة ومهارة عالية في تنفيذ مختلف مجريات التمرين.



ويأتي هذا التمرين لتعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، والتدريب على التخطيط المشترك لتنفيذ المهام المختلفة لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

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