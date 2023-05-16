الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن

الأردن يشارك بفعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

الحكومة: نعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين

الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالثلث الأول

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن ٢٠٢٣

الثلاثاء، 16-05-2023 07:35 م

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

5202310221857795036562


الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز التدريب والتطوير التابع لمجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية، اليوم الثلاثاء، فعاليات التمرين الأردني العماني المشترك "نمر 14".

وشارك في فعاليات التمرين من الجانب الأردني الوحدة الخاصة/71 ومن الجانب العُماني الشقيق قوة السلطان الخاصة/75، بحضور قائد القوة الخاصة اللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب، ومساعد قائد مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة الملكية المقدم مرزوق الجبور.

واشتمل التمرين على اقتحام مبنى ورماية قناصين ونزول بالطائرة العامودية، ورماية ميدان مفتوح، واستخدام الكلاب البوليسية، وأظهر المشاركون في التمرين دقة ومهارة عالية في تنفيذ مختلف مجريات التمرين.

ويأتي هذا التمرين لتعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، والتدريب على التخطيط المشترك لتنفيذ المهام المختلفة لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الأردن يرحب بعودة وفود سوريا للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

1684251430313

الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة

w

ندوة توعوية في إربد حول قواعد المرور الآمن

1120221223170957202002

الأردن يشارك بفعاليات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالبشر بقطر

w

هيئة الاتصالات: إطلاق الجيل الخامس ينسجم مع التطور التكنولوجي

الخصاونة

الخصاونة : الحكومة أحرزت تقدما في عدد من المؤشرات الاقتصادية

أخبار متعلقة
ارادة

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

1683987334157

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

4202319122641268636648

شباب كلنا الأردن بإربد تعلن عن مجموعة من الدورات المتخصصة

8202221174424380586461

تدريب مهني المفرق يطلق حملة للتوعية والإرشاد المهني

www

قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ سائحة في خليج العقبة

1

الملكة تهنئ الانسة رجوة بعيد ميلادها