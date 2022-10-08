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السبت، 08-10-2022 12:22 م

افتتاح مركز التصلب اللويحي ومركز السكري والغدد الصم في البشير

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، السبت، إنّ وزارة الصحة مستمرة في تطوير خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها للمرضى والمواطنين في مستشفياتها ومراكزها الصحية المنتشرة في المحافظات والألوية والقرى كافة.

وأكد الهواري لدى افتتاحه في مستشفى البشير، مركز التصلب اللويحي ومركز السكري والغدد الصم، بحضور الأميرة عالية الطباع الرئيسة الفخرية لجمعية التصلب اللويحي المتعدد في الأردن، على "مضي الوزارة بتنفيذ خططها الهادفة للنهوض بواقع الخدمات الصحية لتصل إلى متلقي الخدمة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية".

وأشاد الهواري بـ "الدور الذي تقوم به الشركات الداعمة لمشاريع ومبادرات وزارة الصحة في إطار المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات والتزاماتها تجاه تحقيق التعاون الفاعل والبناء مع الوزارة وبما يعود بالنفع على متلقي الخدمة الذي بات يلمس نتائج هذا التعاون بشكل واضح".

وقال انه تم توفير الكوادر الصحية اللازمة لتشغيل هذين المركزين من أطباء وتمريض وفنيين، وسيتم الاستمرار بإلحاق هذه الكوادر بالبرامج التدريبية اللازمة.

وأكد أنه تم إنشاء مركز التصلب اللويحي من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع مستشفى البشير وجمعية أطباء الأعصاب الأردنية والشركات المانحة.

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ويضم هذا المركز عيادتين للتصلب اللويحي، وعيادة لأمراض العيون، وعيادة للعناية بالمثانة البولية، وعيادة للعلاج الطبيعي تقوم بفرز المرضى وتحويلهم لمركز العلاج الطبيعي، وعيادة الدعم المعنوي والاجتماعي التي يتم من خلالها تعريف المرضى الجدد بالمرض والعناية بهم.

 




 

 


 

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