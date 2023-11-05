افتتاح معرض الإبداع الشبابي في مركز شابات الطيبة بالكرك

الوكيل الاخباري - افتتح اليوم الأحد، "معرض الإبداع الشبابي" بمركز شابات الطيبة بالكرك، بحضور شركاء من المدارس والمؤسسات الداعمة في منطقة الطيبة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للشباب.



وقال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، خلال رعايته حفل الافتتاح، إن المستقبل للإبداع الشبابي بجميع مجالاته، ومستقبلنا لن يكون إلا بصنع المعرفة، وإن المراكز الشبابية تأسست لبناء المستقبل بالريادة والابتكار والإبداع.

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