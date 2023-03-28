الأردنيون على موعد مع تخفيض اسعار البنزين والديزل بهذه المقادير

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، ان تقوم الحكومة بعد اربعة ايام مع بداية شهر نيسان، بتخفيض سعر تنكة الديزل نصف دينار ما يعادل 2.5 قرش على كل لتر .

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وقال الشوبكي ان المعدل الشهري لاسعار البنزين العالمية ايضا انخفض بواقع قرش على كل لتر، والمتوقع ان ينعكس انخفاضاً على الاسعار المحلية للبنزين 90 والبنزين 95 بواقع 20 قرش على التنكة.



واضاف الشوبكي في توضيح وصل موقع الوكيل الاخباري ان اسعار النفط انخفضت مع منتصف الشهر لمستويات غير مسبوقة منذ اكثر من عام بسبب المخاوف على القطاع المصرفي، الا ان الاسعار بدأت تحقق مكاسب في اليومين الماضيين، بعد قطع النفط العراقي المصدر عبر تركيا ، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، بعد نشر روسيا لاسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وبعد بوادر احتواء ازمة القطاع المصرفي العالمية.