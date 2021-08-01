الأردن يبدي استعداده لدعم المشاريع الإنشائية في العراق

الوكيل الإخباري - استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، الأحد، السفير العراقي في عمان حيدر منصور العذاري والوفد المرافق له.

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وبحث الكسبي مع السفير العراقي خلال اجتماعاً عقد بحضور المعنيين في الوزارة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجالات الاسكان والانشاء والمقاولات، وذلك بهدف تنفيذ ومتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في العاصمة العراقية بغداد في 27 من حزيران الماضي وجمعت جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وأعرب، عن استعداد الوزارة لتعزيز آفاق التعاون مع العراق الشقيق في مجالات الإسكان والإنشاء والمقاولات، وتأطير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.



وأشاد الكسبي، بأهمية الشراكة الاردنية العراقية، مؤكدا على ضرورة تطويرها وتوسيعها تنفيذا لرؤى قيادتي البلدين.



وأبدى، استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم للمشاريع الانشائية في العراق الشقيق، مثمناً ثقة العراق بخبرات وكفاءات المهندس والمقاول الاردني، وتذليل العقبات أمامه.



من جهته، أشاد السفير العراقي حيدر العذاري بكفاءة المهندس الاردني، والمكانة المرموقة التي يحظى بها على الصعيدين المحلي والعربي.



وتطلع العذاري لتوسيع آفاق التعاون بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

