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الأربعاء، 14-04-2021 10:51 ص

الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال في الأقصى المبارك

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الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأربعاء، استمرار انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها قيام شرطة الاحتلال مساء الثلاثاء بتخريب أقفال باب السلسلة والباب المؤدي لسطح المتحف الإسلامي، وقطع أسلاك السماعات الخارجية للحرم الشريف في الجهة الغربية، وكذلك التعرض لموظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري"، أن تصرفات شرطة الاحتلال مرفوضة ومدانة ومستهجنة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحرمة المسجد، وللوضع القائم القانوني والتاريخي.


وشدد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه كافة حصرياً إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون  الدولي ، والوضع القائم القانوني والتاريخي.

 

وطالب الفايز سلطات الاحتلال التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة ، وفق القانون الدولي ، والكف عن هذه التصرفات والاستفزازات واحترام حرمة المسجد ، والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

 

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