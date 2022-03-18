الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 09:23 م

الأرصاد توضح حالة الطقس غدا .. وجامعة تؤجل دوامها

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس يوم غدٍ السبت ستكون باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 

وأوضحت الدائرة أن الغيوم سوف تظهر على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في اقصى شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

من جهته قرر رئيس جامعة آل البيت الدكتور هاني الضمور، تحويل محاضرات طلبة الدبلوم العالي والدراسات العليا الوجاهية ليوم غد السبت لتكون عن بعد بسبب الأحوال الجوية السائدة.

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