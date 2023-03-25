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السبت، 25-03-2023 09:07 ص

الأشغال توضح حول صيانة طريق إربد - عمّان - جرش

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الوكيل الإخباري - نفت وزارة الأشغال العامة والإسكان ما تم تداوله حول وقف العمل بمشروع صيانة طريق اربد - عمان - جرش للجزء الواقع في منطقة الجعيدية (معالجة انهيارات الجعيدية).

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وأكدت الوزارة اليوم السبت، أن العمل بمشروع الصيانة (معالجة انهيارات الجعيدية ) قائم.


وأوضحت، أنه جرى توسعة الطريق البديل (للاتجاه من اربد إلى عمان) لغايات استخدامها كطريق بديل بالاتجاهين في الحالات الطارئة وبالتنسيق مع إدارة السير حيث تم فصلها بالأعمدة البلاستيكية تجريبيا للمراقبة وبالكشف المشترك مع المعنيين حيث تبين حدوث ازدحامات مرورية في حال تحويل السير عليها بشكل كامل.


وبينت أنه تقرر إبقاء التحويلة كخيار بديل احتياطي في حال حدوث أي أمور غير منظورة خلال فترة تنفيذ أعمال معالجة الانزلاقات الثلاث ضمن عمل المشروع.


 




 

 


 

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