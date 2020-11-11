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الأربعاء، 11-11-2020 06:20 م

الأمن العام: التعميم على 431 مركبة لمخالفة أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة السير وعلى ضوء التحقيقات ومتابعتهم للمخالفات المرتبطة بأوامر الدفاع، عمموا على 431 مركبة بمخالفات ارتبطت بإعلان نتائج الانتخابات بمخالفات المسير بمواكب ومخالفة أوامر الدفاع وسيجري استدعاء وضبط سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، إضافة إلى حجز المركبات.
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كما جرى ضبط 35 شخصاً ممن ارتكبوا مثل تلك المخالفات واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم والعمل جار لرصد جميع الفيديوهات والتعميم على بقية المركبات المخالفة.

وتمكنت فرق التحقيق الفنية من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في بعض الفيديوهات التي جرى تداولها وهم يطلقون عيارات نارية، وجرى التعميم والبحث جار عنهم لالقاء القبض عليهم وتوديعهم للقضاء والعمل مستمر على تحديد بقية الأشخاص للتعميم عليهم.

وقدمت مديرية الأمن العام الشكر الجزيل للمواطنين الذين التزموا بتعليمات الانتخابات وأوامر الحظر، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أية مخالفة أو مظهر مخالف وضبط المخالفين واتخاذ أشد الإجراءات بحقهم. 

 




 

 


 

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