علامات خفية للشيخوخة المبكرة- لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- رغم أن الشيخوخة مرحلة طبيعية في حياة الإنسان، إلا أن ظهورها مبكرًا قد يكون نتيجة لعوامل صحية أو نمط حياة غير متوازن، ما يجعل اكتشاف العلامات المبكرة أمرًا ضروريًا للوقاية والتدخل في الوقت المناسب.

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ووفقًا لموقع The Health Site، فإن هناك عددًا من العلامات الخفية التي قد تشير إلى بداية الشيخوخة المبكرة، حتى في سن الأربعين، وأبرزها:

تباطؤ وتيرة المشي: يُعتبر من المؤشرات المقلقة، إذ يُنصح بالحفاظ على نشاط بدني منتظم لتحسين صحة القلب والعظام.

البقع البنية على الجلد: وتُعرف ببقع الشمس، وتظهر عادة بعد سن الخمسين نتيجة التعرض لأشعة الشمس، لكنها قد تظهر مبكرًا، ما يستدعي استخدام واقٍ شمسي وتجنّب الشمس في ساعات الذروة.

ضعف الذاكرة: التغيرات الطفيفة في التذكّر والتركيز قد تكون من العلامات المبكرة، لذلك يُوصى بالتغذية المتوازنة، والتفاعل الاجتماعي، وممارسة التمارين الذهنية والبدنية.

هشاشة العظام: تزداد مع التقدّم في العمر، لكن يمكن الوقاية منها بممارسة تمارين القوة وتناول الكالسيوم وفيتامين D.

جفاف البشرة المفرط: نقص الترطيب الطبيعي للبشرة قد يشير إلى بداية شيخوخة الجلد، ويُعالج بالترطيب المنتظم وتجنّب الماء الساخن والهواء الجاف.

سهولة ظهور الكدمات: مع ترقّق الجلد وضعف الأوعية الدموية، تصبح الكدمات أكثر شيوعًا، وفي حال ظهرت بشكل مفاجئ أو مفرط، يُنصح بمراجعة الطبيب لاستبعاد أسباب أخرى.



ويؤكد الأطباء أن الوقاية تبدأ من العادات اليومية، عبر نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، نشاط بدني مستمر، ونوم كافٍ. كما أن المتابعة الطبية الدورية تساعد في الكشف المبكر عن أي تغيّرات مرتبطة بالعمر.