الخميس 2025-07-03 06:43 م
 

"الإفتاء": جواز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت

دائرة الإفتاء العام
دائرة الإفتاء العام
 
الخميس، 03-07-2025 06:04 م

الوكيل الإخباري-   أجازت دائرة الإفتاء العام، صيام اليوم العاشر من محرم (عاشوراء) وإن وافق يوم السبت.

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وأضافت في ردها على سؤال حول فضل عاشوراء وحكم صيامه إذا وافق يوم السبت، أنه لا حرج في صيامه منفردا، مشيرة إلى أن الأكمل للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام (التاسع والعاشر والحادي عشر) من محرم، كما ذكر جمع من العلماء، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم (عاشوراء) اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، وإن اقتصر على (عاشوراء) فقط جاز ذلك.


وأكدت الدائرة أن عاشوراء يوم نجّى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده، فصامه موسى شكراً لله تعالى، وصامه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ندباً واستحباباً، وصيامه سَنَّةُ نبوية.

 
 
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