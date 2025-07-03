"الإفتاء": جواز صيام عاشوراء منفردا إذا وافق يوم السبت

الوكيل الإخباري- أجازت دائرة الإفتاء العام، صيام اليوم العاشر من محرم (عاشوراء) وإن وافق يوم السبت.

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وأضافت في ردها على سؤال حول فضل عاشوراء وحكم صيامه إذا وافق يوم السبت، أنه لا حرج في صيامه منفردا، مشيرة إلى أن الأكمل للمسلم أن يصوم ثلاثة أيام (التاسع والعاشر والحادي عشر) من محرم، كما ذكر جمع من العلماء، فإن لم يتيسر له ذلك صام مع يوم (عاشوراء) اليوم الذي قبله، أو الذي بعده، وإن اقتصر على (عاشوراء) فقط جاز ذلك.