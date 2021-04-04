الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.وقالت وزارة شؤون الرئاسة الاماراتية في بيان أصدرته إنه انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة و علاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها.