الاحصاءات: موظفي مسح السكان يحملون "باجات" تؤكد هويتهم

الوكيل الإخباري –تيماء عبيدات

اضافة اعلان

انطلقت الفرق الميدانية التابعة لدائرة الاحصاءات العامة اعتباراً من اليوم الاثنين لتنفيذ مسح السكان والصحة الأسرية 2023 والذي ينفذ في جميع مناطق المملكة.



وقال مدير العلاقات العامة في دائرة الإحصاءات العامة، حسني الدهيم، ان عينة المسح تبلغ 20 الف اسرة موزعة على كافة محافظات المملكة سيتم فيها قياس طول ووزن جميع السيدات ضمن الفئة العمرية 15 – 49 سنة بالاضافة الى قياس فقر الدم من خلال وخز الاصبع وتظهر القراءة مباشرة.



وقال الدهيم لـ "الوكيل الإخباري" إن باحثي دائرة الاحصاءات العامة يحملون "باجة" لتأكد المواطنين من هوياتهم ، تحمل صورة الموظف وموقعة من مدير دائرة الاحصاءات العامة .



واكد أن بامكان اي مواطن الاتصال مع الاحصاءات العامة لاي استفسارات حول الباحثين المخولين بجمع البيانات .



ويهدف المسح بشكل عام إلى توفير معلومات موثوقة ومفصلة حول الخصائص الاجتماعية السكانية للأردنيين وأوضاعهم الصحية والتغذوية، والمؤشرات الديموغرافية كالإنجاب وتنظيم الأسرة وتفضيلات الإنجاب ووفيات الأطفال، وكذلك الحالة التغذوية للطفل وتحصين الأطفال وصحتهم التي يمكن استخدامها من قبل مديري البرامج وراسمي السياسات لتقييم وتحسين البرامج الراهنة، بالإضافة إلى استخدام بيانات هذا المسح من قبل الباحثين والعلماء المهتمين بتحليل الاتجاهات الديموغرافية وكذلك للمهتمين بإجراء دراسات المقارنة الإقليمية والدولية.





وستمكن هذه المعلومات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصحة والمؤسسات الوطنية والدولية من تطوير ومراقبة وتقييم السياسات والبرامج في المجال الصحي خاصة الصحة الإنجابية وصحة الأمهات والأطفال، بالإضافة إلى المجالين السكاني والتنموي.





وقامت الدائرة بتدريب الباحثين والباحثات والذين يحملون التخصصات الطبية على طريقة قياس الوزن والطول وأخذ عينات الدم من الإصبع لغايات فحص قوة الدم، كما قامت بتدريبهم على كافة اجراءات الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة في استمارة المسح، كما قامت بإعداد البرامج الحاسوبية الخاصة بإدخال البيانات ومعالجتها واستخراج النتائج بالسرعة الممكنة حسب جداول إحصائية معدة مسبقا لهذا الغرض لضمان نشر نتائج هذا المسح في الوقت المحدد.



ويعودُ تنفيذُ المسوحِ الديموغرافيةِ المتعلقةِ بالسكانِ والصحةِ الأسريةِ في الأردنِّ إلى مطلعِ عقدِ السبعينيّاتِ منَ القرنِ الماضي وبتسمياتٍ مختلفةٍ، حيثُ قامتِ الدائرةُ بتنفيذِ أوَّلِ مسحٍ للخصوبةِ في الأردنِّ عامَ 1972 ثمَّ المسحُ العالميُّ للخصوبةِ عامَ 1976، ويعتبرُ مسحُ السكّانِ والصِّحّةِ الأُسرِيّةِ في الأردنِّ 2023 المسحَ الثامن منْ سلسلةِ المسوحِ الديموغرافيةِ والصّحّيّةِ التي تمَّ تنفيذُها في الاردنِّ وبمتابعة ودعم واهتمام كافة الجهات المعنية وطنياً والمنظمات والهيئات الدولية صاحبة الاختصاص في مجال السكان والصحة الأسرية.

وتهيب دائرة الإحصاءات العامة بالمواطنين الكرام للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لدائرة الإحصاءات العامة من خلال تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة مساهمة لإنجاح هذا المسح عند زيارة الاسرة المبحوثة وحسب العينة التي حددها المسح.