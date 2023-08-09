الاقتصاد الرقمي: تجهيز مراكز خدمات حكومية في عدة محافظات

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الأربعاء، إن العمل جار على تجهيز الفرع الثالث لمركز الخدمات الحكومي في محافظة اربد.

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وقالت الوزارة بخصوص مراكز الخدمات الحكومية إن أول مركز للخدمات الحكومية – فرع المقابلين يشمل حاليا 20 مؤسسة حكومية تقدم 85 خدمة

وبينت الوزارة أنه جرى إطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية "تجريبيا" في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 41 خدمة لـ 15 مؤسسة حكومية.



وأوضحت الوزارة أنه يجري العمل أيضا حالياً على تجهيز فروع أخرى في العقبة، معان، جرش، والطفيلة.





