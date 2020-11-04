الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري - حرر رجال الامن العام من مختلف الوحدات الشرطية خلال رقابتهم لالتزام الافراد وتقيدهم بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والاماكن العامة والاسواق والمحال والمولات التجارية خلال 24 ساعة الماضية 1697 مخالفة لمخالفتهم اوامر الدفاع.

اضافة اعلان



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم كذلك مخالفة واغلاق 326 منشأة ومحلا تجاريا لم يلتزم اصحابها والعاملون فيها بأوامر الدفاع.



وأكد أن الحملات الامنية مستمرة وبشكل مكثف وفي كافة مناطق المملكة، داعياً الجميع للامتثال لواجبهم الوطني تجاه انفسهم ومجتمعهم والمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا .



وشدد على ضرورة الالتزام بأدوات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي وأخذ الموضوع على محمل الجد في ظل ازدياد اعداد الاصابات بالفيروس والتفشي المجتمعي الذي تشهده المملكة.

المصدر - بترا



