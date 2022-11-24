البر والإحسان تنظم يوما طبيا مجانيا بالشونة الجنوبية غدا

الوكيل الإخباري- تنظم حملة البر والاحسان التابعة للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، غدا الجمعة يوما طبيا مجانيا ضمن برنامج "لمسة شفاء"، في لواء الشونة الجنوبية.



وتبدأ فعاليات اليوم الطبي عند العاشرة والنصف صباحا في مركز الأميرة بسمة للتنمية في منطقة الكفرين.

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وتشتمل فعاليات اليوم الطبي، على تقديم خدمات طبية استشارية وعلاجية للمراجعين في المنطقة من خلال 10 عيادات اختصاص تضم الباطنية والقلب، السكري، النسائية، العيون، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، الجلدية، الصدرية، والعظام.



ويشارك في الفعالية فريق طبي من متطوعي الحملة، والمختبرات الطبية والصيادلة، وفريق تطوعي شبابي لمساعدة المرضى، وسيتم تقديم الأدوية المجانية للمرضى، وتحديد بعض الحالات المرضية التي تحتاج لمزيد من المتابعة.

