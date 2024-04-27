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السبت، 27-04-2024 10:41 ص

روسيا .. اسقاط 68 مسيرة أوكرانية جنوبي البلاد

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الوكيل الإخباري- أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، ومسيرتين فوق شبه جزيرة القرم الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن فينيامين كوندراتيف، حاكم إقليم كراسنودار، أن طائرات مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة مواقع البنية التحتية ومصفاة نفط في إقليم كراسنودار ليلا، وتم إسقاط معظمها دون وقوع إصابات.

وذكر رومان سينياغوفسكي، رئيس بلدية مدينة سلافيانسكي، أنه بعد 9 محاولات هجومية بطائرات بدون طيار على المصفاة، تضرر عمود التقطير وتم إخماد الحريق.

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الروسية بشكل شبه يومي وتقوم بأعمال تخريبية.

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RT


 




 

 


 

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