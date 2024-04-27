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السبت، 27-04-2024 10:39 ص

نقيب الذهب: 60% انخفاض الطلب محلياً مقارنة بالعام الماضي

ذهب٥
الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان إن الطلب على الذهب في المملكة انخفاض 60% مقارنة مع ذات الفترة من السنوات السابقة.اضافة اعلان


وأضاف علان اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" أنه بالرغم من استقرار أسعار الذهب محلياً من يوم الأربعاء الماضي إلا أن الإقبال يتصف "بالضعف".

وبشأن توقعات أسعار الذهب خلال الأيام القادمة نوه "أن الذهب بانتظار اخبار سياسية واقتصادية فعالة جديدة".

وأكد أن سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 382 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بلغ 335 ديناراً.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42.3 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.8 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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