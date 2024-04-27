سندريلا على الجليد.. فنتازيا موسيقية راقصة تخطف الأنظار

الوكيل الاخباري- تقدم فرقة "توني ميرسير" العالمية على مسرح قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب اليوم السبت، عرضين مسرحيين بعنوان "سندريلا على الجليد"، الأول في الثالثة والنصف ظهرا، والثاني في السادسة والنصف مساء.



وكانت الفرقة قدمت على مسرح قصر الثقافة مساء أمس عرضا من المسرحية الفنتازية التي نظمتها جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن.



وجمع العرض المسرحي الفنتازي بين التزلج على الجليد والرقص الاستعراضي والباليه والجمباز والحركات البهلوانية، راويا القصة الأسطورية المشهورة "سندريلا والأمير"، رافقها موسيقى وضعها الموسيقار الروسي سيرغي بروكوفييف، وبمشاركة راقصين ومتزلجين على الجليد من عدة جنسيات عالمية.

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وتدور أحداث عرض "سندريلا على الجليد"، حول قصة سندريلا الفتاة اليونانية التي تزوجت من أمير مصري في القرن السابع قبل الميلاد، قدمه راقصون ومتزلجون من كندا، والبرازيل، وفرنسا، وصربيا، واليابان، تقدمهم بطل العالم في التزلج الكندي ميكائيل كينغزبري الحاصل سابقا على ميدالتين أولمبيتين في الرقص على الجليد، والذي قام بدور "أمير الأحلام".