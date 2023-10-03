التربية توضح حول تغيير دوام المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تبحث تغيير دوام الطلبة في المدارس الحكومية .
المصدر قال ان الوزارة ستتخذ القرار المناسب بخصوص مواعيد دوام الطلبة في حال استمرار العمل بالتوقيت الحالي ، وبما يحقق المصلحة الفضلى للطلبة.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستتخذ القرار وتعممه على المدارس قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا حرص الوزارة على صحة وسلامة الطلبة.
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