التربية توضح حول تغيير دوام المدارس



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة لم تبحث تغيير دوام الطلبة في المدارس الحكومية .



المصدر قال ان الوزارة ستتخذ القرار المناسب بخصوص مواعيد دوام الطلبة في حال استمرار العمل بالتوقيت الحالي ، وبما يحقق المصلحة الفضلى للطلبة.



وأضاف المصدر أن الوزارة ستتخذ القرار وتعممه على المدارس قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا حرص الوزارة على صحة وسلامة الطلبة.

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