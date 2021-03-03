التربية توضح شروط استمرار التعليم الوجاهي بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات إنه من المنتظر صدور قرار حول عودة دفعات جديدة للتعليم الوجاهي أو تأجيل ذلك بسبب الوضع الوبائي.وأضافت قبيلات في تصريحات صحفية الاربعاء أن قرار العودة أو التأجيل يعتمد على الوضع الوبائي وحسب قرار اللجنة الإطارية العليا.وبينت أن الدفعة الأولى عادت كما هو مخطط لها في السابع من شباط ، لكن الاستمرار في تطبيق الخطة كما تم التصريح عنها مرارا، يعتمد على أمرين؛ درجة انتشار الوباء والالتزام بالبروتوكول، وهذا ما أجل تأجيل عودة الدفعة الثانية.وأكدت أن درجة الالتزام مقبولة لكن لا ننكر وجود إصابات في صفوف الطلبة والمعلمين وفي المدارس المختلفة سواء القطاع الخاص أو الثقافة العسكرية أو الأونروا.