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الإثنين، 20-03-2023 11:53 ص

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي تحديد سقوفا سعرية للدجاج اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.اضافة اعلان


وبموجب القرار يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و٤٥ قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و٦٥ قرشا. كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و٩٠ قرشا وللمستهلك بدينارين.

وجاء القرار بموجب المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته وذلك لغايات ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية وانما بالتنافس دونها والبيع بأقل منها.

وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.

وأوعز الشمالي بتكثيف الرقابة على المحلات التجارية والنتافات ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة بالقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق.

 




 

 


 

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