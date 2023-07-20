الحكومة: دعم أكثر من ألف مصنع بمنح من 50 إلى 500 ألف دينار

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إن لدى الحكومة 3 أنواع من المبادرات موجهة لطلبة الجامعات.وخلال جلسة حوارية عقدت اليوم الخميس في جامعة اليرموك، تحدث الشمالي عن قيام وزارة العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل بإعطاء قروض للطلبة تصل إلى 70 ألف دينار بفترات سماح مميزة وبنسب فائدة متدنية.وأشار إلى مشروع تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمشاريع الريادية لطلبة الجامعات أو الخريجين، حيث يقدم المشروع مساعدة مالية لهم.وذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم منحا تصل إلى 25 ألف دينار لأي مشروع في القطاعين الصناعي والخدمي.ولفت إلى قصص نجاح مميزة في موضوع العمل من المنزل الذي انتشر في الآونة الأخيرة حيث تبنت الحكومة تقديم مساعدة بسيطة تصل إلى 2500 دينار، مؤكدا أن عددا من الشباب والشابات أصحاب هذه المشاريع انطلقوا وتوسعت أعمالهم من إطار العمل في المنزل إلى إنشاء مشاريع خاصة بهم، ولاقت مشاريعهم نجاحا على المستويين المحلي والإقليمي.وأكد أن الأردن لديه ثالوث تحديات؛ حيث يجابه تحدي الطاقة الذي يعد مشكلة كبيرة مقارنة مع دول الجوار، وتحدي العمالة حيث تنقصنا العمالة المدربة ولذلك تعتبر أعداد البطالة عالية، وتحدي التمويل حيث تعتبر كلف التمويل عالية.وبين أن الحكومة وخلال الأربعة أعوام الماضية وقبل الدخول بجائحة كورونا اتخذت إجراءات لتخفيف كلف الإنتاج العالية على القطاع الصناعي الذي عانى من صعوبة المنافسة داخل السوق المحلية بسبب المنتجات التي ترد من الدول المجاورة وسعر الطاقة فيها قليل.