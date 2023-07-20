الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

عجلون: جلسة تدريبية حول الزراعة العضوية في راجب

الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

المملكة تتأثر بموجة حارة جديدة في هذا الموعد

وزارة التربية: إعلان نتائج أولية بشأن امتحان مبحث الكيمياء الجمعة

أول تصريح من وزارة التربية بشأن امتحان الكيمياء

الأردن يدين قيام متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

فنان شهير يتعرض لوعكة صحية ويدخل العمليات- صورة

روسيا : تمديد تدابير اقتصادية خاصة لمدة عامين

الحكومة: دعم أكثر من ألف مصنع بمنح من 50 إلى 500 ألف دينار

الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

الخميس، 20-07-2023 07:50 م

الحكومة: دعم أكثر من ألف مصنع بمنح من 50 إلى 500 ألف دينار

420235112236322661287


الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إن لدى الحكومة 3 أنواع من المبادرات موجهة لطلبة الجامعات.اضافة اعلان


وخلال جلسة حوارية عقدت اليوم الخميس في جامعة اليرموك، تحدث الشمالي عن قيام وزارة العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل بإعطاء قروض للطلبة تصل إلى 70 ألف دينار بفترات سماح مميزة وبنسب فائدة متدنية.

وأشار إلى مشروع تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمشاريع الريادية لطلبة الجامعات أو الخريجين، حيث يقدم المشروع مساعدة مالية لهم.

وذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تقدم منحا تصل إلى 25 ألف دينار لأي مشروع في القطاعين الصناعي والخدمي.

ولفت إلى قصص نجاح مميزة في موضوع العمل من المنزل الذي انتشر في الآونة الأخيرة حيث تبنت الحكومة تقديم مساعدة بسيطة تصل إلى 2500 دينار، مؤكدا أن عددا من الشباب والشابات أصحاب هذه المشاريع انطلقوا وتوسعت أعمالهم من إطار العمل في المنزل إلى إنشاء مشاريع خاصة بهم، ولاقت مشاريعهم نجاحا على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد أن الأردن لديه ثالوث تحديات؛ حيث يجابه تحدي الطاقة الذي يعد مشكلة كبيرة مقارنة مع دول الجوار، وتحدي العمالة حيث تنقصنا العمالة المدربة ولذلك تعتبر أعداد البطالة عالية، وتحدي التمويل حيث تعتبر كلف التمويل عالية.

وبين أن الحكومة وخلال الأربعة أعوام الماضية وقبل الدخول بجائحة كورونا اتخذت إجراءات لتخفيف كلف الإنتاج العالية على القطاع الصناعي الذي عانى من صعوبة المنافسة داخل السوق المحلية بسبب المنتجات التي ترد من الدول المجاورة وسعر الطاقة فيها قليل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689875357008 (1)

عجلون: جلسة تدريبية حول الزراعة العضوية في راجب

download (2)

الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

64b970063fcbf

وزارة التربية: إعلان نتائج أولية بشأن امتحان مبحث الكيمياء الجمعة

w6b63yjXQjRyhVua3LdLMQBn9dVVax8on4YzNgLk

أول تصريح من وزارة التربية بشأن امتحان الكيمياء

366992_72_1689873422

الأردن يدين قيام متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

64b94d6650b1c

الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

أخبار متعلقة
500574

مختصون أردنيون يحذرون من ضربات الشمس القاتلة

2202325135946732823449

رئيس الوزراء في اليرموك اليوم وهذا ما سيتم الحديث عنه

497960

1700 قضية احتيال و641 قضية ابتزاز الكتروني في 2023

64b6ad30dcd95

برنامج الأغذية: تخفيض ثلث المساعدات الشهرية للاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق

1689626236565

نقابة الصحفيين تؤكد دور الصحافة الورقية في الدفاع عن القضايا الوطنية

497960

الحكومة تكشف الهدف من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية