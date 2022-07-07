الزراعة تطلق موقعا إلكترونيا متخصصا بالنشاطات التسويقية

الوكيل الإخباري

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- أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، موقعاً إلكترونياً متخصصاً بالنشاطات التسويقية وكيفية تصدير المنتجات الزراعية الأردنية إلى دول العالم.وقال وزير الزراعة، خالد الحنيفات، خلال حفل إطلاق المنصة، إنّ الأردن وخلال العشر سنوات الماضية عانى وبشكل كبير من إغلاقات وصلت إلى ٧٥ % من حدوده؛ مما أدى إلى انخفاض الصادرات.وأضاف الحنيفات، أن الأردن يتطلع من خلال الإجراءات والخطوات التي تمضي إليها الوزارة برفع الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات الزراعية؛ وهذا الإطلاق للمنصة يأتي في إطار سعي الوزارة لزيادة الصادرات ودخول أسواق جديدة بالتعاون مع مكتب CBI الذي يملك أكبر قاعدة للبيانات التسويقية في أوروبا.وأشار، إلى أن محتوى الموقع الإلكتروني يلائم الاحتياجات للمصدرين والمنتجين المحليين والمزارعين ويغطي أهم الأسواق الواعدة والمحاصيل المطلوبة في الدول المستهدفة وجميع المواصفات المطلوبة وكافة التشريعات النافذة في الدول المستهدفة.ولفت الحنيفات، إلى أنه من المتوقع أن يساعد الموقع على فتح أسواق واعدة جديدة، ودراسة كافة المعطيات وأهم المنتجات والمواسم في الدول المختلفة وكذلك توجيه الإنتاج إلى المحاصيل ذات المردود الكبير في الأردن.وأكّد، أن المنصة تعتبر ذات كفاءة وفعالية في خدمة القطاع الزراعي وخلق منافسة في الأسواق العالمية؛ وستنعكس خدماتها على المزارعين والمصدرين في الوصول إلى أسواق واعدة للمنتجات المحلية.ونوه الحنيفات، أن المنصة تأتي ضمن سلسة الإجراءات الداعمة للصادرات الزراعية وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص وترجمة الرؤيا الاقتصادية ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومراحل الإنجاز.وحضر حفل إطلاق "المنصة التسويقية"، نائب السفير الهولندي في عمّان مارك هاسيلار، وعدد من المصدرين والنقابات والجمعيات المعنية بالتصدير وبالشراكة مع المركز الهولندي لتنمية الواردات من الدول النامية CBI الذي يهدف لتعزيز الصادرات الزراعية إلى دول العالم.