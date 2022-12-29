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الخميس، 29-12-2022 02:37 م

الشواربة: توجه لإلغاء الاعتراض على المخالفات المرورية

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الوكيل الإخباري - قال امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الحل للأزمات المرورية عمل تعاوني بين المؤسسات والمواطنين، حيث بدأت الامانة في استراتيجيتها بتشغيل منظومة الباص السريع.اضافة اعلان


وأضاف الشواربة خلال اطلاق استراتيجية عمل جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لعام ٢٠٢٣ اليوم الخميس، أن قانون السير الحالي لا يلبي الاحتياجات والأهداف المرجوة منه، حيث ستجرى تعديلات جوهرية على قانون السير من أبرزها الغاء الاعتراض على المخالفات المرورية، وذلك لردع المواطن المخالف من تكرار المخالفات والاستهانة بها.

وبيّن ان الامانة تعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في شوارع عمان، وذلك من خلال إدخال منظومة مراقبة بالكاميرات لرصد المخالفات وتخفيف وجود عناصر السير في الشوارع بحيث ستصبح المخالفات بشكل رقمي.

ودعا الشواربة المواطنين الى التعاون والتعامل السليم اثناء القيادة وعدم ارتكاب المخالفات تخفيفا للأزمات المرورية .



 




 

 


 

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