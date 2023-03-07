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الثلاثاء، 07-03-2023 09:50 ص

الصحة تدعو الأردنيين إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة

تنظيم-الأسرة-مفهومه-وأهميته-وأكثر


الوكيل الإخباري - دعت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الأسر الأردنية إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة باعتبارها وسائل آمنة وتحقق الفائدة.اضافة اعلان


وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن الإسلام شجع على المباعدة بين الأحمال حفاظا على صحة الأم والطفل.

وأضافت أن المباعدة بين الأحمال تعطي الطفل حقه في الرعاية الكاملة وهو أمر يقرره الزوجان فيما بينهما حسب المناسب لهما.

وأشارت المديرية إلى أن اختيار القرار بهذا الشأن يجب أن يتناسب مع وضع الأسر الصحي والاقتصادي والاجتماعي.

وبيّنت أن وسائل تنظيم الأسرة آمنة وفعالة، ويمكن استشارة مقدم الرعاية الصحية لاختيار الوسيلة المناسبة.

 




 

 


 

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