الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة اليامون غرب جنين

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

انتحار عشريني في عين الباشا

الجمارك تضبط خط انتاج سجائر مخالف للقانون

سلاح الجو: انتهاء التسجيل بتجنيد مرشحي الطيران 28 آب

4 مليون حركة إلكترونية على خدمات حكومية رقمية خلال 3 شهور

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

عاجل

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

الخميس، 26-08-2021 10:18 ص

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

سينوفارم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إنه لم يصل وزارة الصحة بيانا رسميا سعوديا بشأن متلقي لقاح سينوفارم الذين يرغبون بالسفر إلى الأراضي السعودية.

اضافة اعلان


وأشار البلبيسي، اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن المملكة السعودية أعلنت عن اللقاحات المعتمدة وكان من ضمنها لقاح سينوفارم الصيني . 


وكان قد تساءل عدد من المواطنين الراغبين بالسفر إلى السعودية عن إمكانية الدخول إلى الأراضي السعودية بجرعتي لقاح سينوفارم الصيني أم يجب أخذ جرعة معززة من لقاح فايزر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

5ff209b9e6484

الجمارك تضبط خط انتاج سجائر مخالف للقانون

8202122221914185109633

سلاح الجو: انتهاء التسجيل بتجنيد مرشحي الطيران 28 آب

612737f3bc89b

4 مليون حركة إلكترونية على خدمات حكومية رقمية خلال 3 شهور

11202022165726945455119

استمرار دوام اسواق المؤسسة المدنية ليوم الجمعة

كورونا 7

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

أخبار متعلقة
وزارة العمل

غرامة بـ500 دينار لمن لم يصوب أوضاع العمالة المخالفة

خارجية

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

مستشفى1

11 وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الصحة

الصحة تؤكد استمرارية مجانية لقاح كورونا في المملكة

اسواق ليلا

حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

تقيم

الصحة تجري تقييمات لبرنامج للتطعيم في المملكة