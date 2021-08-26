الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إنه لم يصل وزارة الصحة بيانا رسميا سعوديا بشأن متلقي لقاح سينوفارم الذين يرغبون بالسفر إلى الأراضي السعودية.

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وأشار البلبيسي، اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن المملكة السعودية أعلنت عن اللقاحات المعتمدة وكان من ضمنها لقاح سينوفارم الصيني .



وكان قد تساءل عدد من المواطنين الراغبين بالسفر إلى السعودية عن إمكانية الدخول إلى الأراضي السعودية بجرعتي لقاح سينوفارم الصيني أم يجب أخذ جرعة معززة من لقاح فايزر.

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