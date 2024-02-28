الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، أكد خلاله الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في ‫غزة‬، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.

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وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها وخاصة بعد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لسنغافورة شهر كانون الثاني الماضي.



وحذر الصفدي من استمرار العدوان على غزة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.

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