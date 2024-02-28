الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تطورات الحالة الجوية وحالة الطقس يوم الخميس

السيسي: مصر لم تغلق معبر رفح نهائيا

الكشف عن موعد توقيع الهدنة في غزة

الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات - اسماء

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

تفاصيل جديدة بشأن الهدنة في غزة

السلطة: نعتقد أن حماس تؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط

الملك يستهل من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي

بيان صادر عن رئاسة الوزراء

الأربعاء، 28-02-2024 06:43 م

الصفدي يحذر من استمرار العدوان على غزة مع اقتراب شهر رمضان

الصفدي 2


 الوكيل الاخباري - تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، أكد خلاله الوزيران ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في ‫غزة‬، وبما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة. 

اضافة اعلان

 

 

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها وخاصة بعد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد لسنغافورة شهر كانون الثاني الماضي. 

وحذر الصفدي من استمرار العدوان على غزة، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات - اسماء

0

الملك: العقبة تعكس صورة الأردن الطموح

1

الملك يستهل من العقبة زياراته لمحافظات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي

2

بيان صادر عن رئاسة الوزراء

1

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية في سلطنة عُمان

1608219163534

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نتطلع لزيادة استثماراتنا في الأردن لـ100 مليون دولار سنويا

أخبار متعلقة
0

الخارجية تعلن عن مسابقة لاختيار ملحقين دبلوماسيين - رابط التقديم

وزارة الخارجية

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية الخميس

WhatsApp Image 2024-02-17 at 3.05.33 PM

كريشان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

999

وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

88

الملك لوزير خارجية أمريكا: ضرورة إنهاء الحرب على غزة

وزارة الخارجية

بيان اردني بشأن الإمارات والبحرين