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الإثنين، 11-03-2024 02:09 م

الصفدي: 5 أشهر مرت على العدوان على غزة والعالم عاجز عن إيقافه

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن توجيهات جلالة الملك واضحة حيال مساعدة الأشقاء في غزة، والأردن مستعد أن يرسل كل يوم مساعدات إلى الأهل في غزة.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، اليوم الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 5 أشهر خرق لكل القيم الإنسانية، والعالم عاجز عن إيقافه.


وأشار الصفدي إلى أن شهر رمضان شهر الرحمة والسلامة والسكينة، لكن للأسف، هذا ليس الواقع الذي يعيشه 2.3 مليون في غزة وهم يستمرون في المعاناة من وحشية العدوان الإسرائيلي.


وقال إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من المجاعة، ويموت الأطفال من نقص الطعام، ودفعوا خارج منازلهم ليعيشون في الملاجئ ومن دون خدمات أساسية أو حتى تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة.


وأضاف أن ما يجري في غزة له عواقب كبيرة على كل من يعيش في غزة، مضيفا أن شهر رمضان جاء وما زالت إسرائيل تقصف غزة والنساء لا يجدن ما يطعمن أبنائهن والناس يموتون ولا يجدون مكانا يدفنون فيه.


وبين الصفدي أن الفلسطينيون يعانون من الواقع الأليم الذي ينبغي علينا تغييره وللأسف مر 5 أشهر على هذا النزاع والعالم عجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يقف لإحلال الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن الوضع صعب جدا في الضفة الغربية، مؤكدا على أن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من خروقات حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والقيود على حق أداء العبادات تغير الواقع على الأرض ولا تسهم في إحلال السلام ولا حتى في تحقيق حل الدولتين.


وأكد أن على إسرائيل رفع مثل هذه القيود واحترام حرية العبادة وأن تسمح للمصلين أن يؤدوا واجباتهم الدينية خلال شهر رمضان"، موضحا أن العبث بالمقدسات هو لعب بالنار ونحثكم ونحث كل دول العالم على أن يقوموا بكل ما هو ممكن لضمان أن تحترم إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي المقدسة وأيضا احترام حق العبادة ورفع كل القيود المفروضة التي تمنع الناس من أداء فروضهم الدينية في هذه الأيام المقدسة.


 




 

 


 

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