قفزة كبيرة بأسعار الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا، وذلك بحسب التسعيرة الثانية (المسائية) الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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ووفق التسعيرة ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط -الأكثر طلبا بين المواطنين- إلى 47.4 دينار والشراء إلى 45 دينارا.

أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 54.8 والشراء إلى 52.4 دينار، كذلك ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 42.4 و38.9 دينار على التوالي.