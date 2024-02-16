مسيرات حاشدة اليوم بالمحافظات نصرة لأهالي غزة - صور

الوكيل الاخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، في اليوم الـ 133 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وطالب المشاركون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023 معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع، حيث رفعوا أعلام الأردن وفلسطين.



وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.















