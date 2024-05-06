العدوان: نحو 3 مليون 400 ألف مواطن مشمول بالتأمين الصحي

الوكيل الاخباري - رصد

قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نايل العدوان إن 3 مليون 400 ألف مواطن مشمول بتأمين وزارة الصحة .

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وأكد اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا" أن تجديد بطاقات التأمين الصحية لشبكة الأمان أصبح لمدة عام اعتبارا من مطلع الشهر الحالي شريطة أن انطباق الشروط والتي تنص على أن لا يزيد دخل الفرد بالاسرة عن 1000 دينار في السنة .



وأضاف أنه يمكن اصدار بطاقة تأمين صحي في برنامج الأسر الفقيرة شريطة أن لا يزيد دخل الفرد بالأسرة عن 300 دينار في السنة .



وأشار إلى أن الوزارة تمنح المواطنين بطاقة التأمين الصحي من خلال دراسة تجريها وزارة التنمية الاجتماعية للتأكد من توافر الشروط اللازمة لكل تأمين .



ونوه أن المواطن الذي لم ينطبق عليه شروط التأمين يصل وزارة الصحة كتاب من التنمية الاجتماعية بعدم منحه بطاقة تأمين وذلك وفق القانون الصادر سابقاً.















